telecinco.es 08 JUN 2026 - 16:18h.

El mítico presentador regresa a la pantalla totalmente renovado para capitanear un nuevo dating show que promete alejarse de la frialdad de las apps para mostrar puro amor en directo

Si estás buscando pareja... puedes encontrarla en 'Amor o lo que surja' ¡Apúntate aquí al casting!

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La televisión recupera a uno de sus rostros más icónicos y lo hace con un formato que promete convertirse en nuestra gran adicción. Carlos Lozano se pone al frente de 'Amor o lo que surja', un dating show que viene dispuesto a romper todos los esquemas y a devolvernos la magia de los romances cara a cara. Tras su paso por GH Dúo, pasó un tiempo reconectando con la naturaleza en su pueblo, pero ha decidido que es hora de volver "limpio y nuevo" para capitanear un proyecto que "ha nacido para quedarse".

Adiós a las apps de citas, aquí se reivindica el cara a cara

Olvídate de los likes vacíos y los mensajes ignorados, porque 'Amor o lo que surja' apuesta por la vida misma, devolviendo el romanticismo al tú a tú, con el riesgo que eso conlleva. El propio Carlos advierte que "van a surgir cosas extrañas, habrá traiciones, amor, desamor, alguno se irá llorando, pero de eso se trata", adelanta el presentador.

El formato cuenta con un equipo de "asesores del amor" que sacarán a relucir todas las tramas ocultas, asegurando que el espectador viva en primera persona cada flechazo y cada decepción. El objetivo está muy claro y es enganchar al público hasta convertir el programa en "una auténtica novela en televisión".

Un casting "brutal"

'Amor o lo que surja' abre sus puertas a un casting sin filtros, demostrando que "el amor no es solo de jóvenes, también de mayores y adultos", ya que habrá ilusiones y también segundas oportunidades para quienes traen más vivencias.

Las reglas son estrictas y Carlos avisa a quienes solo buscan minutos de televisión: "Hay gente que buscará fama, que esos son lo que menos interesan, porque al final te pillan y se dan cuenta". El programa exige ser tu mismo al 100% y dependiendo de eso, unos concursantes se quedarán toda la temporada y otros se irán rápido, dependiendo exclusivamente de cómo les trate Cupido.

El "nuevo" rol de Carlos Lozano

La experiencia ha transformado al presentador, que nos cuenta que este reto lo afronta con madurez y dejando atrás su faceta más descontrolada para guiar a los solteros. "Ya no es el Carlos Lozano saliendo y gritando, dando saltos como un enano. Ahora el presentador es menos protagonista", reconoce.

"Voy a hacer un poco como me pasó en OT, hacer que Bisbal, Bustamante o Chenoa fueran como mis hermanos pequeños, cuidarlos y protegerlos para que el público se enganche". Haciendo de moderador, cederá el foco para que las emociones reales brillen.

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