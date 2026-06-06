Beatriz Archidona y Santi Acostan dan detalles de 'De lunes a viernes', muy pronto estreno en Telecinco
Beatriz Archidona y Santi Acostan presentan este verano 'De lunes a viernes' en Telecinco
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Hace unos días, Telecinco presentó sus novedades para este verano y ahora Beatriz Archidona y Santi Acostan desvelan algunos detalles del que será el nuevo programa que van a presentar y que llega con el nombre de 'De lunes a viernes'.
Como los viernes se nos hacen cortos, este verano Beatriz Archidona y Santi Acostan van a hacer que cada día de la semana sea viernes y estos son algunos de los detalles de lo que nos espera en las próximas semanas:
- Los colaboradores más tops del corazón y del reality.
- La actualidad más desenfadada.
- La trastienda de la tele.
- Las exclusivas más jugosas.
- La información y el entretenimiento sin complejos.
¡Este verano, todas las tardes, 'De lunes a viernes'! Estreno, muy pronto, en Telecinco.