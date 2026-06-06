telecinco.es 06 JUN 2026 - 22:00h.

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Hace unos días, Telecinco presentó sus novedades para este verano y ahora Beatriz Archidona y Santi Acostan desvelan algunos detalles del que será el nuevo programa que van a presentar y que llega con el nombre de 'De lunes a viernes'.

Como los viernes se nos hacen cortos, este verano Beatriz Archidona y Santi Acostan van a hacer que cada día de la semana sea viernes y estos son algunos de los detalles de lo que nos espera en las próximas semanas:

Los colaboradores más tops del corazón y del reality.

del corazón y del reality. La actualidad más desenfadada .

más . La trastienda de la tele.

Las exclusivas más jugosas.

más jugosas. La información y el entretenimiento sin complejos.

¡Este verano, todas las tardes, 'De lunes a viernes'! Estreno, muy pronto, en Telecinco.