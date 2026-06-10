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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya tradicional editorial de su presentadora, que de nuevo ha hecho foco en la visita del Papa León XIV a España y la complicada situación en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez

"Buenos días. Hoy el Papa visita la cárcel. Todos los caminos conducen a Roma y todas las andanzas conducen a Ferraz. Hoy el presidente, que tiene una agenda más apretada que la de Leire, ha sacado hueco para a ir a misa, aunque no se va a librar del infierno judicial. La sentencia del caso mascarillas es inminente, el caso hermanísimo ha quedado visto para sentencia, Begoña Gómez está citada el 15 de junio, Zapatero el 17 y 18 de junio, investigan los pelotazos de la SEPI en negocios turbios y la UCO ha entrado en el ministerio de Justicia para requerir información sobre un viceministro de Chávez por su presunta relación con las cloacas del PSOE", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Al final todas las causas son la misma. Cada vez que estalla un escándalo, el Gobierno y el PSOE aseguran que es un caso aislado; cuando estalla el segundo dicen que no tiene relación con el primero; cuando aparece el tercero, señalan que forma parte de una conspiración; y cuando llegan el cuarto y el quinto, hablan de un complot en el que incluso está implicado hasta Estados Unidos, porque los americanos han facilitado mensajes de un empresario de Plus Ultra hablando con Zapatero del rescate. Un día aparece un asesor, al siguiente un familiar, después un empresario, más tarde un ministerio o una empresa pública. Todo indica que la corrupción es sistémica, estructural, y las partes forman un todo, como los miembros de Frankenstein".

Ana Rosa Quintana: "Cada vez que estalla un escándalo, el Gobierno y el PSOE aseguran que es un caso aislado"

"El relato desde el poder es que nada tiene que ver con nada y que el ONE es como la reencarnación de Sócrates: Solo sé que no sé nada. Leire era una agente que actuaba por libre y nadie sabía de su existencia, como la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. El Gobierno se ha intentado escudar en la visita del Papa para esconder todo tras una fumata de humo, incluso la directora de la Guardia Civil no acudirá al Senado amparándose en la bula papal de tener que organizar la seguridad del Pontífice. Pero el escudo del Papa no les ha salido bien, se sigue hablando de corrupción y de P punto S punto. Cada vez hay más gente dispuesta a tirar de la manta para llegar a un pacto, porque como dice el evangelio de San Juan 8:32, "la verdad os hará libres", ha sentenciado en directo.