Ivonne Reyes y Jota Peleteiro son los invitados de '¡De viernes!' del viernes 12 de junio

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Los invitados de '¡De viernes!' del viernes 12 de junio son Ivonne Reyes, que contará cómo ha sido su resurgir tras haberse visto obligada a abandonar 'Supervivientes 2026' debido a una lesión, y Jota Peleteiro, que responderá a su ex, Ajla Etemovic, tras su testimonio de la semana pasada en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Ivonne Reyes llega dispuesta a sincerarse acerca de cómo ha sido su paso por la aventura y qué ha supuesto para ella tener que abandonarla poco antes de la final, en la que las cuatro plazas han sido para sus compañeros Alvar Seguí, Maica Benedicto, Alba Paul y José Manuel Soto.

Por su parte, el exmarido de Jessica Bueno regresa a '¡De viernes!' para responder a la madre de su hijo pequeño, la modelo Ajla Etemovic, que contó la semana pasada en el programa que su relación se había terminado debido a una infidelidad del exfutbolista.