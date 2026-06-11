El veterano concursante vive una tarde de gloria en ‘¡Allá tú!’ y llega a triturar más de 40.000€: “He venido a jugar”

Dos cambios de caja y una intuición marcan la jugada de María, de Zaragoza, en ‘¡Allá tú!’

Compartir







Tras 41 días diciéndonos qué se celebraba cada día, ha llegado el día de Javi, de Huelva. El concursante de los mil complementos ha salido a jugar a esto de las cajas y nos ha regalado una tarde emocionantísima que ha tenido un final espectacular.

En compañía de su pareja, Javi, de Huelva, ha querido protagonizar un juego especial y lo ha hecho. Su ‘¡Allá tú!’ ha comenzado con 23 cajas, dos mini Javi y un montón de bolitas para regalar.

El panel de Javi se ha ido tiñendo de verde y aunque la banquera le ha dicho que esto no era como la Fórmula 1 y que o ganaba o se estrellaba, el concursante ha tenido claro que había venido a jugar y ha llegado a triturar más de 40.000€. Toma asiento, dale al PLAY y disfruta de una jugada llena de emoción.

Descubre la jugada completa de Javi en el programa completo en Infinity