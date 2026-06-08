La concursante no puede contener las lágrimas ante la suculenta oferta de la banquera de ‘¡Allá tú!’

La complicada decisión Oier en '¡Alla tú!': se planta sin saber si tiene 50.000 euros en su caja

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Feliz y guapísima, Conchi, de Castellón, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho en compañía de su marido. La concursante ha intentado mantener la emoción, pero cuando ha recibido la última oferta de la banquera, no ha podido contenerse y se ha olvidado de los filtros y el maquillaje.

Conchi se ha emocionado al ver entrar a su marido en el plató de ‘¡Allá tú!’ y ha demostrado su amor desbordante, beso a beso. Su jugada no ha empezado con muy buen pie y casi nada más empezar han salido los 75.000€. La cosa venía cargadita y también nos hemos sorprendido con el contenido de la caja negra, pero poco a poco, la suerte ha cambiado y Conchi ha terminado llorando de la emoción y con una suculenta y elevadísima oferta de la banquera en sus manos.

¿Cuánto dinero ha ganado? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Dónde estaban los 150.000€? Dale al PLAY y disfruta de una las jugadas más emotivas de la temporada en ‘¡Allá tú!’.

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