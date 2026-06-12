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Nervios y emoción a flor de piel en Makoke y su novio Gonzalo el día más importante de su vida. Ibiza ha sido el lugar elegido por la pareja para celebrar su matrimonio. Hasta la isla balear se ha desplazado el periodista de 'El tiempo justo' Álex Álvarez, que ha desvelado que una y otro han tenido una "gran discusión" horas antes de darse el 'sí, quiero' delante de todos sus amigos y familiares.

El motivo de la discusión

Tal y como explica el reportero, una persona anónima le ha desvelado que ha presenciado cómo durante el desayuno Gonzalo se intercambiaba mensajes con Makoke que le han llamado la atención.

Siempre citando las mismas fuentes, la disputa vendría después de que la colaboradora le dijese a su chico que no quería "verle" hasta las seis y media de la tarde. Pero Gonzalo le expresaba que le parecía "una tontería". Como ha podido comprobar el testigo, una y otro han llegado a lanzarse "gritos".

"Makoke se enfada hasta tal punto que le dice por audio de WhatsApp: 'ya no tengo ilusión por casarme'", comparte Álex Álvarez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.