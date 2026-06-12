Boda Makoke

Las duras palabras de la estilista Paloma González al ver el vestido negro de Marta López para la boda de Makoke
Paloma González critica con dureza el vestido negro de Marta López para la boda de Makoke y Gonzalo
Makoke y su novio Gonzalo tienen una "gran discusión" el día de su boda, según Álex Álvarez: "Se han gritado"
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Continúa la polémica en torno al vestido que Marta López ha elegido para acudir a la boda de Makoke y Gonzalo. Hace unos días explicó en 'El tiempo justo' que tenía el vestido del año pasado (recordemos que la boda de pospuso por distintos motivos) y, cuando se lo ha ido a probar ahora, no le gustaba cómo le quedaba: "En la tienda vi un vestido que me quedaba espectacular que quizás no pegue para Ibiza que es negro", explicó.
Marta López sabía perfectamente que le iban a llover críticas por la elección de este vestido y las primeras han llegado por parte de Paloma González, pues la estilista ha dado su opinión sobre la elección de Marta López de lucir un vestido oscuro en una boda en Ibiza. Y es que, a pesar de que algunos en plató consideran que Marta "está espectacular" con este vestido, Paloma se ha mostrado algo crítica al respecto.
Paloma González critica el vestido de Marta López para la boda de Makoke
Marta López muestra orgullosa el vestido y habla del drapeado y escote "nada ordinario" con el que acudirá a la boda de Makoke y Gonzalo, pero Paloma tiene algo que decir: "Marta, estás guapísima. Es muy bonito el vestido, pero en una boda de tarde me parecería que vas perfecta porque es sexy, muy italiano y tal... pero me parece que, por el color, está fuera de lugar porque el protocolo es colores pastel en las bodas en Ibiza".
La estilista considera "una horterada" el tema de las bodas temáticas ibicencas (en las que hay que ir de blanco), pero, a parte de eso, considera que no conviene saltarse el protocolo: "En las bodas de playa hay que ir de blanco, no se puede ir de oscuro porque la luz solar atrae. Te vas a asar de calor, vas a ser la nota discordante, van a estar todos de colores pastel y claros vas a estar tú que vas a parecer la Bruja Avería".
A pesar de sus palabras, Paloma sigue insistiendo en que marta "va guapísima", pero "si a ti te da igual el protocolo...". Respecto al escote, no le gusta porque, para su gusto, es "demasiado pronunciado, pero que no me guste a mí porque no es mi estilo no significa que a ella no le siente bien. Es verdad que, objetivamente, le hace muy buena figura", son parte de sus declaraciones. Tras sus palabras, el resto de colaboradores de 'El tiempo justo' (y compañeros de Marta) se pronuncian.
Por su parte, esta es la respuesta de Marta López a Paloma González: "Yo lo entiendo y tuve muchas dudas a la hora de coger el vestido, pero digo 'mira, es una boda civil, de terceras nupcias, no es en una playa, es en una finca de súper lujo', con lo cual... no soy la madrina ni nadie importante en la boda...". Para rematar, Paloma González ha querido cerrar esta conexión en directo con una nueva crítica hacia el resto de invitados de la boda:
"Yo voy a hacer una apuesta. A pesar de que vas a dar la nota yendo de negro, probablemente sea de las que mejor vaya porque no sé por qué tengo yo tengo la intuición de que no va a haber mucho nivel en esa boda, salvo Pelayo". Marta López defiende que ha visto vestido de algunas invitadas y cree que "espectaculares y guapísimas".
Bronca entre Makoke y González a horas de darse el 'sí, quiero'
Por otro lado, 'El tiempo justo' ha informado, en exclusiva, de una mega bronca que se habría producido entre Makoke y Gonzalo a horas de su boda. El reportero Álex Álvarez da todos los detalles al respecto y desvela que el ambiente está enrarecido y que "es más propio de un tanatorio" que de una boda.