El exjugador Landi denuncia el presunto robo de un reloj de 30.000 euros y acusa a un amigo: así ha sido el encuentro de ambos

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Landi, uno de los invitados del último programa de 'El diario de Jorge', es exfutbolista de grandes equipos, como el FC Barcelona, Espanyol, Valencia o Tenerife, entre otros. Pero no ha acudido al programa de Telecinco para hablar de su carrera futbolística, si no más porque un amigo de él le ha citado allí porque no puede más: Landi le acusó de que le robó un reloj de 30.000 euros y según ha contado en su encuentro con Jorge Javier, él no es el autor de ese robo.

En primer lugar ha entrado Landi, quien ha desvelado que "se quedó a las puertas" debido, entre otras cosas, a siete graves lesiones de rodilla: "Uno se hace mayor... mis hijos dicen que somos ricos sin dinero. Por la salud, por los amigos que tenmos. En este mundo, con las enfermedades que hay, estar bien es súper importante".

Posteriormente, Landi ha contado que tenía un reloj de mucho valor que desapareció: "No puse denuncia porque si la pongo meto a un amigo en la cárcel. No sé quién ha sido, pero sospecho de alguien". Sobre por qué sospecha de su amigo, Landi ha explicado que en el momento en el que ocurrió todo, su amigo "no pasaba por una buena época", lo que le de motivos de peso para creer que es él.

Más adelante, ese amigo ha entrado y este ha mostrado su indignación con que le acuse de que es él quien robó el reloj: "Estoy harto de que me acuses. Estoy harto, no aguanto más. Todo esto está perjudicando nuestra amistad, te lo digo totalmente en serio". Landi, por su parte, ha señalado que "no va a decir lo que piensa": "Es imposible". No obstante, ha dejado claro que como no tiene pruebas, no puede acusarle realmente de nada. "A veces es muy desagradecido", ha subrayado Landi.