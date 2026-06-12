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Verónica y Wendy son dos hermanas que ahora mismo no están pasando por su mejor momento. Llevan dos meses sin dirigirse la palabra y, cuando se han reencontrado en 'El diario de Jorge' hemos podido comprobar cómo de distanciadas están la una de la otra.

El cruce de reproches

Ni si quiera se han saludado y solamente se han centrado en hablar del tema que le preocupa a Wendy. Esta le echa en cara a su hermana que le hablase "a sus amigos" sin que lo supiese. Dice que además lo hacía "con un pretexto".

Tal y como afirma Wendy, lo que hacía su hermana era escribir a sus amigos hombres para invitarles a un café bajo la premisa de venderles un proyecto de crucero.

Así que ha decidido que el programa de Telecinco era el espacio idóneo para zanjar sus disputas internas. "Me molestaba que le escribieras a mis espaldas", le lanza. Pero su hermana no lo ve igual, y asegura que sus decisiones siempre las toma ella sin necesitar su aprobación.