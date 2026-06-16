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La historia de Sonia es la de una mujer valiente que debe enfrentarse a las trabas que la vida le ha puesto por el camino. La joven, con 34 años, ha perdido al padre de sus dos hijos y a su madre en muy pocos meses y se encuentra en un momento muy duro.

Su sobrina Gabriela ha decidido dale una sorpresa en 'El diario de Jorge' para que vuelva a recuperar las ganas de vivir. Cree que su tía está perdiendo su esencia algunos días, aunque otros saca fuerzas de cualquier parte.

Su duro relato

Sonia ha compartido su relato en el programa de Telecinco. Cuando Jorge Javier le pregunta por su situación personal, la joven es clara: "lo llevo mal".

Uno de sus hijos tiene 14 años y el otro 8. Dice que esto es lo que le da impulso para luchar. "Me considero una persona fuerte, pero tengo dos niños. Hay veces que estoy mal, hay días que me derrurmbo y no tengo ganas de nada", confiesa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.