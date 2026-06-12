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Miles de jóvenes de España han llegado a tomar decisiones arriesgadas como la de Ariadna, una sevillana de 19 años que empezará un nuevo futuro en Montana (Estados Unidos). Allí trabajará como Au Pair y será también estudiante, algo que a su amiga Ingrid le parece genial pero por lo que también siente muchas dudas.

Una nueva vida en la distancia

Una y otra son íntimas desde la infancia. Han crecido juntas y han vivido una cantidad innumerable de momentos únicos que jamás van a olvidar. Sin embargo, el próximo 24 de julio -el día que parte Ariadna- sus caminos se separan físicamente.

Eso sí, la lealtad que se tienen la una a la otra seguirá estando aunque Ingrid teme por los pasos que dé su amiga en su nueva vida al otro lado del charco.

La otra cree así que puede hacerse nuevas amistades y apartar algo las que ya tenía en su ciudad natal. Ambas se han visto en 'El diario de Jorge' y han tenido una conversación de lo más lacrimógena. "Nunca me olvidaría de ti", le ha aclarado Ariadna.