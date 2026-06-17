Paloma, la hija de María, declina la invitación al programa por sus diferencias con su madre

'El diario de Jorge', al completo en Mediaset Infinity

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María y su hija Paloma llevan 6 años sin hablarse. La invitada perdió a su marido y, después de un tiempo, rehizo su vida con una nueva persona. Vicente es su nueva pareja y sus hijas nunca lo han aceptado.

No entienden su romance, ya que consideran que su madre ha sustituido a su padre fallecido. María, natural de Toledo, se fue a vivir a Badajoz con Vicente. Desde ese momento sus hijas le bloquearon y nunca más supo de ellas.

La reacción de María al saber que su hija evita verla

María ha intentado por todos los medios contactar con ellas y reconciliarse. Pero no ha sido posible. Así que ha decidido que 'El diario de Jorge' sea el espacio donde podían quizás reencontrarse como en muchas otras ocasiones.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le anunciaba en el programa de Telecinco que esa reconciliación no ha sido posible. Paloma ha declinado la invitación y María ha reconocido que se lo esperaba. "A seguir viviendo la vida y olvidarme de que ya no tengo nada más que hacer", expresa.