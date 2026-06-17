telecinco.es 17 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Un concursante se deja llevar por el público y pierde ‘El escaparate final’

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Aitana ha conseguido llegar hasta ‘El escaparate final’ de ‘El precio justo’ después de tener que batirse en un ajustado duelo con Luciano, su compañero con el que ha empatado a 80 puntos. Tras mucha tensión por saber quién iba a tener que enfrentarse a la última prueba del programa, es ella la que se impone: ¿Conseguirá hacerse con el premio?

La joven ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un conjunto de mesa con cuatro sillas de exterior, que combina diseño contemporáneo y comodidad, con mesa amplia y sillas de respaldo curvo y trenzado decorativo; una carpa de 3x3 metros, con estructura resistente y bolsa compacta para facilitar su transporte; además, un armario de exterior de polietileno de alta densidad, resistente al agua y protegido contra el sol.

Un pack de clase de vuelo en túnel de viento de 20 minutos para 2 personas, con un instructor dedicado y una comida o cena para dos personas, en un restaurante de concina de alta calidad, que incluye el maridaje más especial para acompañar cada plato.

Un viaje de 8 días para dos personas a la isla de El Hierro, que incluye rutas por caminos volcánicos y senderos emblemáticos.

Un vehículo eléctrico compacto y urbano: con 0 emisiones, capacidad para dos personas, que se recarga fácilmente y con autonomía perfecta para trayectos urbanos.

La concursante del programa lo ha tenido claro desde el primer momento y ha ido haciendo sus cuentas mientras se presentaban los distintos regalos. El público se ha mostrado muy pensativo a la hora de dar su opinión, algo que ha provocado la inmediata reacción de Carlos Sobera: “No se atreven a apostar por ninguna cifra, es un escaparate muy ajustado”.

A pesar de todo, Aitana ha decidido cambiar su primera aproximación, de 18.850 euros, y ha hecho caso a sus amigos, subiendo el precio final a 21.500. Durante la tensa espera por saber el resultado, el presentador le ha preguntado cómo se encuentra y la concursante ha sido muy honesta: “Lo veo fatal, me estoy arrepintiendo”. Finalmente, pierde el escaparate, que tenía un total de 18.342 euros.