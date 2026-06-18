Alberto toma una importante decisión que marca el final de su concurso en '¡Allá tú!': ''Hemos venido a jugar''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Alberto!

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Alberto tiene 37 años, es de Cazorla (Jaén) aunque vive en Sevilla, y trabaja como director creativo en una empresa que monta espectáculos por toda Europa. Ha llegado a '¡Allá tú!' acompañado de Carlos, su pareja, enfermero sevillano que se escapó de su turno para no perderse el momento.

El juego de Alberto ha sido una montaña rusa. Cuando la oferta ha llegado a 5.000 euros, el plató se ha dividido entre los que le han pedido que parase y los que le han animado a seguir.

Él ha elegido arriesgar. Ronda tras ronda, la tensión ha ido en aumento hasta que la banquera ha puesto sobre la mesa 10.555 euros, más de 2.500 euros por encima de su mínimo.

Alberto no lo ha dudado y se ha plantado: ''He ganado a la banquera mentalmente'', pero la tarde ha sufrido un último golpe de efecto. Cuando Juanra Bonet ha abierto la caja de Alberto el secreto ha salido a la luz: 25.000 euros. Podría haber ganado más del doble... pero como él mismo lleva tatuado: "todo pasa por algo".