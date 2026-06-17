Conchi, de Murcia, decide seguir su intuición y se planta: ''Hay algo que me ha dicho que me quede aquí''

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Conchi en '¡Allá tú!'

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Conchi Rodríguez, una entrenadora personal de Murcia y madre de dos hijos, ha sido la afortunada en sentarse a concursar junto a Juanra Bonet en '¡Allá tú!'. Nada más empezar su concurso, Conchi confiesa una habilidad muy peculiar: aprende el nombre de cualquier persona en cuestión de segundos.

La persona que le ha acompañado durante todo el concurso ha sido su gran amiga Nuria, quien la ha apoyado hasta el final en todas sus decisiones y ha sido partícipe de todos los momentazos del concurso en los que ha habido risas, tensión y sorpresas.

El juego ha estado lleno de momentos de vértigo, Conchi ha perdido muy pronto los 150.000 euros, pero en ningún momento se ha venido abajo, todo lo contrario, ha continuado positiva y ha rechazado varias ofertas de la banca hasta que ha llegado el momento de la decisión final.

Con los nervios a flor de piel, Cochi llega al final con una oferta de 13.374 € sobre la mesa, y se ha visto obligada a elegir: seguir abriendo cajas y arriesgarlo todo, o plantarse y marcharse a casa con ese dinero. Al final su intuición ha hablado por ella: "Me la voy a jugar y voy a triturar", por lo que decide plantarse y marcharse a casa con el dinero.