El momentazo de Juanra Bonet tras la confesión de la pareja de una concursante: ''Soy de tu equipo, tío''

telecinco.es 15 JUN 2026 - 21:00h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo en el concurso!

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Después de 70 programas y, siendo la veterana de '¡Allá tú!', por fin le ha llegado el turno de concursar a Sara, de Valladolid. La concursante se ha alegrado muchísimo de salir a la palestra y, pese a que la suerte no ha estado de su lado en todo momento, nos ha regalado una emocionante tarde llena de momentazos junto a Juanra Bonet.

Sara ha estado en todo momento acompañada de su pareja, Adrián, que ha protagonizado un momentazo junto al presentador que ha provocado las risas en todo el plató de '¡Allá tú!'.

Todo ha comenzado en cuanto el presentador le ha lanzado una pregunta a Adrián: ''¿A qué te dedicas?'', y él ha respondido: ''Trabajo en una fábrica haciendo camiones, furgones. El mes que viene hago cinco años y muy contento'', Juanra Bonet se ha interesado aún más: ''¿Te gusta la mecánica? Eres de lo que cuando ve una avería levanta el capó y dice 'me lo voy a pasar pipa''.

Adrián le explica que para él el coche ''tiene que estar impoluto'' y justo en ese momento Sara se pronuncia: ''Es pesadísimo con eso. No me deja comer pan dentro del coche ni agua'', y Juanra Bonet se acerca a él, ilusionado y le da la mano: ''Soy de tu equipo, tío, pero vamos, a tope. Las miguitas ¿qué necesidad? Si tenéis hijos vais a pringar con las migas, lo mal que lo paso con las migas'', acaba bromeando el presentador.