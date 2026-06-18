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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial del su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez.

"Buenos días. "Les pido confianza. No les decepcionaré". Zapatero nos pide fe, como el 14 de marzo de 2004 cuando nos prometió que el poder no le iba a cambiar. Confianza ciega. Zapatero, acusado de cuatro delitos, salió como entró de la Audiencia, sin medidas cautelares, pero igual de imputado. El juez ve indicios razonables de delito. Solo hay que hacer como Pulgarcito, en vez de migas de pan, podemos seguir el rastro de los zafiros de Zambia que llevaban a su caja fuerte. Las pruebas dicen una cosa y ZP dice otra. Pocos argumentos y mucho victimismo", ha arrancado en directo Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: Los jueces están acostumbrados a que todos los acusados le digan que son inocentes, desde El Vaquilla, a Zapatero"

"Zapatero fue ayer a la Audiencia Nacional a pedir el voto al juez Calama en un mitin en el que usó sus dotes de orador. Los jueces están acostumbrados a que todos los acusados le digan que son inocentes, desde El Vaquilla, a Zapatero, lo único que cambia es la forma de adornarlo. Te puedes proclamar inocente con palabras del cine quinqui o con la sofisticación de un expresidente. Da igual. Dice Zapatero que la verdad se abrirá paso. Para Zapatero la verdad tiene dos caras, una cara tan dura como sus diamantes, y otra cara, la verdad de los hechos", ha continuado la presentadora.

"La cara dura de la verdad decía que las joyas tenían un valor de 50.000 euros y los hechos tasan las joyas en un 1.300.000 euros. Como los pimientos, los regalos de ZP son los regalos del Padrón, unos me los quedo y los otros no. Sobre las joyas no dijo ni una palabra al juez. Como decía Cicerón, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. También se desvinculó de Plus Ultra y de su amigo Julito, solo le ha faltado echarle la culpa a Gertru, su secretaria. Aunque para el PSOE, la culpa de todo es de Donald Trump. En medio de tanto escándalo, el Gobierno es el perro del hortelano, ni vota, ni deja votar", ha sentenciado.