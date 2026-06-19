Telecinco.es 19 JUN 2026 - 15:06h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

Una concursante sigue los consejos de su madre para ganar ‘el escaparate final’: “Cualquiera le lleva la contraria”

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José Vicente ha conseguido imponerse a sus compañeros en la ruleta de ‘El precio justo’, consiguiendo sacar una suma de 100 puntos. El participante, acompañado de sus tíos y sus primos, llega hasta ‘El escaparate final’ del programa, que resulta ser mucho más complicado de lo que esperaba en un principio.

El hombre ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un frigorífico amplio y moderno, con una lavadora de carga frontal, con distintos programas y gran nivel de centrifugado.

Salón de juego formado por un conjunto de muebles de salón: mesa rectangular, guarda tapas, aparador, mesa de centro y estantería. Todo ello fabricado con tablero de partículas con recubrimiento melamínico, ofreciendo superficies ultra resistentes. Además, un pack de juegos de mesa.

Un viaje a Nápoles para dos personas, con 3 noches, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno, traslados del aeropuerto al hotel, excursión a Pompeya y al monte Vesubio.

Moto con motor de 1200cc, diseño robusto, tecnología integrada.

Aunque mientras se exponían los distintos premios ha tenido bastante clara la estimación que quería hacer, lo cierto es que su opinión ha chocado directamente con la del público, quienes no han dudado en mostrar su desacuerdo. En un principio, decide dejarlo con 19.500 euros y, tras consultarlo y pasar por distintas opciones, lo sube a 20.500 euros.

A pesar de todo, el público sigue estando disconforme con el concursante, haciendo referencia al bajo precio que le ha puesto a la moto. José Vicente asegura que están exagerando con lo que cuesta la moto e ignora el consejo del público, manteniéndose firme. Después de una agónica espera, finalmente no se lleva el premio y asegura: “Era complicado”.