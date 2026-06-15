Una concursante apuesta por su instinto en ‘El escaparate final’ y pierde por 66 euros

telecinco.es 15 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante hace un cambio en el último momento y deja a todos atónitos

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Andrea consigue llegar al escaparate final de ‘El precio justo’, a pesar de no haber conseguido ningún premio durante su prueba individual. La concursante, que ha conquistado al presentador y a Tania Medina con una tarta de queso, se ha conseguido imponer al resto en la ruleta en un ajustado duelo en el que ha terminado sacando una suma de 100 puntos.

La joven ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un futbolín doméstico, con estructura robusta y barras resistentes.

Una mesa de billar de tamaño profesional, con superficie de juego amplia, precisa y estable. Además, un juego completo de bolas de alta calidad, un taco de billar de alto rendimiento y taquera profesional.

Un viaje a Estocolmo para dos personas de dos noches, con los vuelos de ida y vuelta incluidos, estancia con desayuno, traslados y paseo en barco.

Un coche urbano con: diseño moderno, líneas robustas, motor hibrido que combina gasolina y eléctrico, pantalla multimedia, cámara y sensores, conectividad total para el móvil…

A pesar de que ella ha tenido claro, desde el primer momento, el precio de cada uno de los premios del escaparate, lo cierto es que nadie del público ha apoyado su decisión. Concretamente, durante la proyección del ‘Escaparate final’ ha estado debatiendo con su novio sobre el total. “Yo bajaría un poco”, aseguraba firmemente su pareja. Sin embargo, ella se ha mostrado muy firme con su convicción y ha sido muy clara con su decisión, apostando por su instinto: “Me planto con 35.000 euros”.

Durante la agónica espera por saber la resolución, Andrea lo ha dicho claro: “Es poco margen”. Finalmente, el precio aparece en pantalla: “35.566 euros”. La reacción de todos los presentes no se ha hecho esperar al ver que ha perdido por tan solo 66 euros y, con las manos en la cabeza, aseguran: “Es tan fuerte lo que acaba de pasar”. La concursante incide en que sabía “que el margen era un problema”. A pesar de este gran chasco, Carlos Sobera hace una reflexión: “Felicidades porque has sido capaz de seguir tu propia intuición frente a todo el mundo”.