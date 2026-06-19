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Yumara descubre una gran traición en 'El diario de Jorge'. La joven ha visitado el programa convocada por dos personas muy cercanas para ella: sus amigos Pablo y Nerea. Ambos han querido traerla al plató para remendar su error. Y es que él se acostó con su exnovio y ella fue cómplice de eso. Los dos se siente culpables y quieren pedirle perdón. ¿Aceptará sus disculpas?

Cuando Yumara entró en el plató y se sentó con Jorge Javier, estaba completamente desconcertada. La joven desconocía el motivo de su visita al programa. Un desconcierto que se incrementó cuando en la pantalla aparecieron dos palabras: Mentira y traición.

Pablo le detalla a Yumara la noche de pasión que tuvo con su ex

Poco a poco y con la ayuda de el presentador, las piezas del rompecabezas se fueron encajando. Yumara ya sospechaba de que alguien de su entorno se había acostado con su exnovio, aunque desconocía su identidad. Pero, después de que bajo la palabra 'mentira' apareciese Nerea y, finalmente, Pablo, bajo 'traición', la joven descubrió toda la verdad.

Cara a cara, Yumara y Pablo protagonizaron un fuerte enfrentamiento. El joven no dudó en contarle a su amiga los detalles de la noche de pasión que compartió con su exnovio, mientras ella cada vez se encendía más y cargaba duramente contra él: "Erres una guarra y una puta". ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!