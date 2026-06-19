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Anastassia, invitada este viernes a 'El diario de Jorge', ha llamado a su abuela materna al programa de Telecinco para comunicarla lo importante que es para ella, dejándonos un emotivo momento. Pero lejos de eso, también ha desvelado que está muy distanciada últimamente de su abuela paterna, con quien no tiene apenas relación desde hace cinco años por "desaparecer de la noche a la mañana".

Ya en el ecuardor del programa, Antonia, su abuela paterna, ha entrado por teléfono, dejándonos un tenso momento entre ella y su nieta que no ha pasado desapercibido para nadie.

"No será por culpa mía. Vivimos en el mismo pueblo", ha comentado la abuela, algo que ha negado la nieta. "Ya no, ahora vivo en Huesca", ha señalado la joven, provocando un pequeño malentendido entre ambas. "Yo te he criado y desde pequeña he estado contigo. No quiero nada, solo que seas muy feliz. He estado siempre a tu lado y tú te fuiste de la noche a la mañana y ya no has vuelto. No me has intentado llamar", le ha echado en cara su abuela.

Además, le ha recriminado que haya estado en su pueblo y no le dijera nada: "El día que quieras sabes dónde estoy. Vienes y hablamos tú y yo. Eras mi nieta preferida y siempre he dicho que solo tengo una nieta". Por otro lado, también ha aprovechado para decir que echa de menos a su hijo: "No es capaz de llamarme".

Anastassia, envuelta en un mar de dudas

Jorge Javier le ha preguntado a Anastassia si va a ir a ver a su abuela y a esta no se le ha visto muy segura de sus palabras. "Con un imán de Madrid voy a ir para regalárselo", ha señalado la joven, con tono irónico.