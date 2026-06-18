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Juliana cree que su hijo no está sabiendo llevar bien su noviazgo con su pareja. Considera así que Javier, su chico, "manipula" a Mateo y eso le frustra porque está convencida de que su hijo es una persona "noble".

Juliana dice lo piensa de la relación de su hijo

La madre de Mateo no ha dudado en cantarle las cuarenta a su yerno en 'El diario de Jorge', donde ha dicho lo que piensa de la relación. Dice que una de las cosas que no entiende es que apenas esté haciendo esfuerzos para encontrar trabajo y viva con su madre, quien saca a su familia adelante como limpiadora.

"Las parejas se conocen con cómo uno se comporta con su madre, no estoy de acuerdo con sus comportamientos", ha lanzado en el programa de Telecinco. Javier y Mateo han aceptado sus declaraciones, ya que ambos son conscientes de que existen problemas en su romance.

Sin embargo, Mateo niega que se sienta influido por su pareja. "Me conoce, sabe que soy muy repseutosa y que nunca me dejaré manipular", explica.