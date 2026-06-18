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Un 'unfollow' ha sorprendido a Gloria Camila Ortega. La televisiva ha sido preguntada por el spot publicitario que ha hecho Irene Rosales sobre frutos secos, y no ha dudado en salir en defensa de la sevillana. "Es muy buena campaña de marketing", comenta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Gloria Camila defiende a Irene Rosales

La hija de 'La Más Grande' cuenta además que Kiko Rivera le ha dejado de seguir en redes y cree que hay motivos más que claros detrás de la decisión del DJ. "No sé si es por apoyar a las madres de sus hijos o por no apoyar que se quede la gente herencia que no le pertenece", comparte.

Gloria Camila explica así que suele "cotillear" y ver quién le sigue y quién no en sus redes. "No me sorprende, he estado más a favor de la parte contraria que la suya, porque hay cosas que me chirrían y no me puedo callar", cuenta en 'El tiempo justo'.