Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo en el plató del programa

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Macarena, de Albacete, ha sido la elegida de hoy para concursar en '¡Allá tú!'. Wedding planner de profesión, estudió marketing y publicidad donde descubrió su pasión por el protocolo y la organización de eventos, le cuenta al presentador mientras se sienta junto a él.

Durante todo su concurso, Macarena ha dejado claro que no le teme a nada y así lo ha demostrado en los momentos más tensos, pero también ha habido momentos sorprendentes como el que han protagonizado dos aspirantes a concursantes que se han lanzado a hacer el famoso paso de la película 'Dirty Dancing'.

Todo ha comenzado en cuando una de las aspirantes ha gritado: ''Mi sueño es hacer Dirty Dancing, pero es que no tengo ningún Patrick para que me levante". La frase no ha terminado de salir de su boca cuando otro concursante se ha pronunciado:' 'Yo creo que puedo hacer de Patrick perfectamente".

Justo después los dos se han lanzado y, en el centro del plató, han enseñado a todo el mundo su paso de la película. Tras la hazaña, el presentador ha reaccionado muy sorprendido: ''He flipado mucho y nos hemos asustado un poco''.