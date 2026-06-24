Compartir







A Mario la vida le cambió cuando el médico le dijo que padecía el síndrome de Usher, una enfermedad rara que se caracteriza por la sordoceguera. Fue en 2016 cuando lo supo, aunque llevaba años sospechando que podía llegar ese día porque su padre y su abuela eran ciegos.

"Pensé que podía pasarme", relata. Mario explica que quiso ir solo al médico para recibir "la noticia más dura de su vida". "Fue demoledor", cuenta. Pero, en mitad del shock, sufrió otro varapalo.

Su fiel amiga Cristina apareció tras varios varapalos

"La madre de mi hija me dejó, a lo mejor le vino grande", detalla en 'El diario de Jorge'. Mario señala que su pareja seguía enamorada de él, pero que no podía estar con él en esa "situación".

Así que la vida le sorprendió de un día para otro. Cristina apareció por sorpresa cuando solicitó un voluntariado para recibir un acompañante para un evento de teatro. Desde aquél momento, se convirtió en su guía y fiel amiga hasta este día.

"Te convertiste en mis ojos. Gran parte de ms logros son gracias a ti", le ha dicho en un emotivo momento en el programa de Telecinco.