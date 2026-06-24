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La historia de Pepe es la de un hombre que ha resurgido de las cenizas como el ave Fénix. Durante su matrimonio, sentía que no estaba en el lugar correcto. Cree que durante los 26 años en los que estuvo casado no cultivó su autoestima y se dejó de querer.

Su autoestima mejoró tras su divorcio

Todo cambió tras un duro divorcio que vivió hace 3 años. A Pepe no le quedó más remedio que salir adelante, porque se dio cuenta de que quizás la persona que tenía a su lado "no le motivaba". El invitado cuenta que no se sentía "deseable".

Dice que, cada vez que se miraba al espejo, no daba crédito con la forma en la que él se veía a sí mismo. Tras divorciarse de su mujer, decidió ponerse pelo y adelgazar.

Su autoestima cambió con una actitud positiva y de fuerza. "Ahora me deseo a mí mismo", relata como hemos visto en 'El diario de Jorge'.