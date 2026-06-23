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En 'El diario de Jorge' hemos vivido este martes un lacrimógeno reencuentro. Y es que una joven ha 'llamado' a su hermano para que vaya al programa de Telecinco y confesarle una serie de cosas, entre las que están que tiene que ser "más maduro": "Estoy siempre pendiente de tus cosas", le ha dicho, hablando por primera vez en muchos años y de manera transparente de la relación que tienen como hermanos.

"Esas cosas me agobiaban, necesitaba un apoyo y me sentí como una carga. Me hacía mucha ilusión... te quiero mucho", ha dicho su hermana, ropiéndose por completo. Esta se ha sentido arrepentida por si alguna vez le ha hablado mal, revelando que lo único que quiere es que le vaya bien en la vida: "Para mí tú eres todo", le ha dicho, dejándonos uno de los momentos más lacrimógenos de 'El diario de Jorge' que se recuerda.

"Siempre voy a estar para ti"

Además, ambos hermanos han tenido que dejar a su familia en Argentina para vivir en en España y cumplir su sueño, lo que hace que este momento cobre todavía más importancia si cabe: "Te quiero mucho, aunque no te lo diga. Siempre voy a estar para ti", ha dicho.

Jorge Javier ha interrumpido este emotivo momento para indicar que no puede ser la especie de 'barrera' comunicativa que hay entre ellos. Y es que, según ha contado ella, han perdido durante un tiempo el contacto, lo que les ha distanciado de alguna manera. "Qué sofoco", ha dicho Jorge Javier, al borde de las lágrimas.