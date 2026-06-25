Juan, concursante de '¡Allá tú!', recuerda su metedura de pata viral en 'First Dates'

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Juanra Bonet le ha confesado a Juan que sabía que no era la primera vez que participaba en un programa de televisión y el concursante de '¡Allá tú!' le ha contado que estuvo hace ocho años en 'First Dates'. Aunque no quiso tener una cita segunda, ha explicado se hizo viral por una metedura de pata: "El chico era de Córdoba y dijo que era costalero, y luego yo dije que sería porque era de costa, entonces me sacaron en todos los zappings posibles como el inculto total".

El presentador le ha dicho que "tiene sentido" meter la pata en un momento de nervios como es una primera cita y Juan le ha confesado que esas declaraciones las dio en los totales y no en plena cita: "Menos mal que a él no se lo dije". El concursante ha recordado que él no quiso tener una segunda cita pero el otro chico sí y ha apuntado que sigue soltero, pero feliz con su situación.

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En '¡Allá tú!' no ha encontrado tampoco el amor pero sí que se ha llevado mucho dinero gracias a haber aceptado la oferta de la banquera tras una mala racha en la que había abierto varias cajas verdes y tan solo le quedaba una tarjeta verde en su panel, la de los 50.000 euros.

"No me voy a arriesgar con el panel que tengo", ha declarado Juan, en cuyo panel quedaban los 0,10 céntimos y el casco de obra.