Alicia, concursante de '¡Allá tú!', cuenta cómo le pidió matrimonio a su pareja delante de miles de personas

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Alicia se ha mostrado apenada por ser la escogida para concursar porque tenía ganas de seguir más días conviviendo con sus compañeros, aunque ha reconocido que su objetivo principal era ganar un dinero en '¡Allá tú!', por lo que se ha lanzado a abrir cajas.

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Además de ir abriendo cajas y de disfrutar de momentos musicales junto a sus compañeros, Alicia le ha contado a Juanra Bonet que es madre de dos, que tiene 34 años, que vive en Teruel, que trabaja en una residencia de ancianos desde hace siete años y que, aunque no se ha casado, está comprometida con su pareja.

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Como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, Alicia ha explicado cómo le pidió matrimonio a su novio delante de miles de personas. Una anécdota que ha compartido antes de saber que iba a terminar su programa plantándose con la oferta de la banquera, antes de descubrir si su caja contenía los 50.000 euros.