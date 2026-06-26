telecinco.es 26 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

Carlos Sobera se sorprende con el gran parecido físico de una pareja de ‘El precio justo’

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Joja no ha tenido mucha suerte durante su juego antes de enfrentarse a la ruleta a pesar de la ilusión con la que ha participado; sin embargo, después de empatar en puntuación con su compañera Ramona, consigue imponerse al sacar 65 puntos. Antes de comenzar con ‘El escaparate final’ de ‘El precio justo’, el concursante del programa hace una demostración de sus clases de zumba.

El concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un conjunto formado por: una pistola hidrolimpiadora, equipo de soplador, aspirador, triturador, tijeras de poda, taladro percutor con bolsa, medidor de distancia laser y altavoz con bluetooth.

Canapé motorizado, colchón pensado para adaptarse, conjunto de ropa de cama, doble ración de almohadas y manta eléctrica.

Viaje a Senegal de siete días para dos personas, con vuelos de ida y vuelta Madrid- Dakar, alojamiento en hotel cinco estrellas con régimen de todo incluido y excursiones.

Moto diseñada para moverte en ciudad y en escapadas más largas.

Joja no ha ocultado su reacción al descubrir los premios que forman el lote de ‘El escaparate final’ y ha contado el motivo por el que se ha echado las manos a la cabeza: “Casi me pongo a llorar”. Carlos Sobera le pregunta por qué ha tenido esta reacción y el profesor de zumba le cuenta todos los detalles. Después de establecer un precio estimado, hace una suma de 23.400 euros.

Posteriormente, decide mantener el precio que había pensado en un principio tras hablarlo con el público. Tras esperar, con mucha ilusión, el resultado, descubre que se ha quedado muy lejos del precio real, ya que era 12.693 euros. “Habrá que buscar otra forma de ir a Senegal”, comenta Carlo Sobera.