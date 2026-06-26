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Los invitados de ‘Universo Calleja’ se enfrentan a la vía ferrata más extrema del mundo, el lunes a las 23:00 horas

Los invitados de ‘Universo Calleja’ se enfrentan a la vía ferrata más extrema del mundo, el lunes a las 23:00 horas
Los invitados de ‘Universo Calleja’ atravesando la vía ferrata. cuatro.com
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‘Universo Calleja’ llega en su nueva expedición a Quzhou, uno de los rincones de China más desconocidos, dónde vivará junto a sus invitados una de sus aventuras más arriesgadas atravesando la vía ferrata más extrema del mundo. El lunes a las 23:00 horas, tienes una cita en Telecinco.

A la aventura china de los influencers Illo Juan, Sofía Surferss, The Grefg y Lola Lolita, se unirán nuevos invitados entre los que se encuentra entre otros, el actor Luis Zahera, con quién la aventura se llenará de humor y anécdotas.

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De la mano de Jesús Calleja, los valientes descubrieran Quzhou, una de las regiones más desconocidas del país asiático y se atreverán a terminar la vía ferrata más extrema del mundo, un recorrido que jamás podrán olvidar.

Avance de ‘Universo Calleja’: Illo Juan, Lola Lolita, Sofía Surferss y The Grefg y nuevos invitados siguen su aventura en China
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Además, de igual manera que hemos visto en este primer programa, estos nuevos nombres se abrirán y realizarán confesiones que nos dejarán con la boca abierta no solo a nosotros, sino también a Jesús Calleja. Y, por fin, 'Universo Calleja' culminará su aventura en la Gran Muralla china. ¿Te lo vas a perder? ¡'Universo Calleja', el próximo lunes a las 23:00 horas, en Telecinco!

Así fue la primera expedición en China

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