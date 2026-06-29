Aiden se planta con 5.000 euros en '¡Allá tú!' y se sorprende al descubrir lo que guardaba su caja

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

Disfruta de todos los programas de '¡Allá tú!' en Mediaset Infinity

Compartir







La recta final de '¡Allá tú!' ha dejado uno de los momentos más emocionantes del programa. Aiden, el joven de Ávila que ha llegado al concurso acompañado de su cuñado Jesús y con el apoyo de todo su equipo, se ha enfrentado en el tramo definitivo del programa a la decisión más complicada: en su caja solo podía haber 10.000 euros o 250 euros, y la banquera ha puesto sobre la mesa su mejor oferta de la tarde, 5.000 euros.

Mientras parte de sus compañeros le han animado a seguir jugando, otros le recuerdan que "el cementerio está lleno de valientes". Aiden ha dudado, pero con una frase ha anunciado su decisión- final: "Está complicado, hay mucha diferencia de una a otra". Y se planta.

Cinco mil euros en el bolsillo. El presentador, antes de abrir la caja, ha repasado el momento: "Has arriesgado mucho. En tu caja había 10.000 euros o 250 euros. Te has plantado con la oferta más alta de la tarde". Y entonces llega la revelación: en su caja solo hay 250 euros.

"Bien plantado. Enhorabuena", le felicita Juanra Bonet y el concursante se marcha con 5.000 euros en el bolsillo y la satisfacción de haber tomado la decisión correcta en el momento más difícil.