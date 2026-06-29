telecinco.es 29 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Un concursante, muy impactado con uno de los premios de ‘El escaparate final’

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Después de haber arrasado en el juego de ‘La llave maestra’ de ‘El precio justo’, donde ha conseguido llevarse una freidora de aire, un frigorífico y una barbacoa, Silvia logra imponerse a su compañera en un ajustado duelo en la ruleta. Además, la participante no ha dejado de hablar de su ‘Juanito’ desde que ha comenzado su gran aventura junto a Carlos Sobera.

Con muchas ganas de seguir acumulando suerte, la concursante del programa se prepara para intentar llevarse el gran premio con la alegría que le ha caracterizado durante su trayectoria por el concurso. Silvia sigue demostrando que la suerte está de su parte al conseguir un margen de 2.000 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un lote formado por: un elegante sofá de diseño, una televisión de 54 pulgadas 4k, un tocadiscos de estilo vintage y un potente sistema de sonido en formato columna de sonido envolvente.

Un conjunto de gimnasio: una bicicleta elíptica inteligente, una cinta de correr de última generación, una bicicleta estática de alto rendimiento y una máquina de remo profesional.

Un vieje a Viena de 4 días y 3 noches para dos personas: con vuelos desde Madrid, hotel de 4 estrellas con desayuno, cena y concierto en palacio, tour guiado con emblemática joyería con brindis de champan incluido.

Motocicleta con diseño imponente y cilindrada de 948 cc, equipada con componentes de alta gama, suspensiones de máxima precisión, frenos de alto rendimiento, una tecnología punta que incluyen modos de conducción y una pantalla digital a todo color.

Acompañada de su hermana, como en el juego anterior, la participante del programa ha pensado mucho el precio que podría costar el escaparate. Aunque, en un principio, lo ha establecido en 23.500 euros, con margen hasta 25.500, lo ha pensado junto a su acompañante y ha decidido cambiarlo a 24.500. La hermana de la concursante lo ha tenido muy claro al ver la expresión del presentador: “Esa mirada es penetrante, con la ceja para arriba”.

Durante la espera para conocer el resultado, la concursante ha hecho una confesión: “Sería muy importante ganar este escaparate, necesitamos alegría en casa”. Después de compartir el difícil momento personal que atraviesa, descubre que consigue llevarse el ‘Escaparate final’ y la emoción estalla en ella y el resto de su familia, que baja para apoyarla. Tanta es la emoción del momento que Carlos Sobera le pide que llame a Juanito para contarle la noticia.