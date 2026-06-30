telecinco.es 30 JUN 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

La emoción de una concursante y su familia al llevarse ‘El escaparate final’ en un difícil momento personal

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Coral ha llegado a ‘El precio justo’ con muchas ganas de arrasar con todo y así lo ha hecho durante el juego de ‘La llave maestra’, en el que ha ganado un altavoz y un centro de planchado. Después de una ruleta un tanto caótica en la que ha conseguido imponerse, llega la hora de averiguar el premio que se va a llevar seguro, aunque no consiga hacerse con ‘El escaparate final’. La concursante saca el número 9 y se desvela el dinero que se lleva a casa: 1.000 euros.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un sillón de masaje capaz de analizar tu cuerpo y adaptar cada movimiento a tu espalda, con distintos programas, masaje por compresión en piernas y brazos y pies, aplicación de calor, permite reclinarse hasta experimentar sensación de ingravidez y altavoces incluidos.

Una sauna completa para dos personas, que cuenta con estufa eléctrica de piedras, panel de control y espacio para escuchar música.

Un viaje a Senegal de siete días para dos personas: con vuelos de ida y vuelta Madrid-Dakar, alojamiento en un hotel de cinco estrellas en régimen todo incluido; además, visitas al Parque Nacional, el Lago Rosa y la reserva de animales de Bandia.

Una moto con motor bicilíndrico de 554 cc y 47 caballos de potencia, iluminación full led, conectividad total, una pantalla de 7 pulgadas y un sistema de frenos de alta gama con ABS.

A medida que han ido saliendo los distintos premios, la concursante de ‘El precio justo’ ha ido haciendo sus propios cálculos, llegando a una primera estimación de 29.000 euros, sin pensárselo dos veces. Después de consultarlo con su pareja, y teniendo en cuenta el poco margen de error que tiene, la participante decide apostar firmemente por 25.900 euros.

Tras una larga espera para conocer la resolución de ‘El escaparate final’, la concursante de ‘El precio justo’ descubre que se ha quedado muy lejos de acertar el precio de los premios, ya que era de 13.283. Carlos Sobera no puede evitar reaccionar de manera inmediata al averiguarlo: “Bajonazo”.