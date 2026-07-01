Txutxi se sorprende con la cifra de la oferta de la banca y toma una difícil decisión: ''El diablo''

¡Dale al play y disfruta de la jugada del concursante!

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El último tramo del programa dejó uno de los momentos más tensos y divertidos del concurso. Txutxi, el concursante de esta tarde, se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de '¡Allá tú!' después de haber recibido una oferta del banco de 6.666 euros. Un número que, lejos de intimidarle, le resultaba curiosamente familiar.

Y es que el propio Txutxi reconoció entre risas que se había "cruzado bastantes veces" con el 666 a lo largo de su vida, aunque aclaró rápidamente que no había nada de oscuro en ello: simplemente una cifra que le perseguía. Cuando el presentador desveló que la oferta ascendía exactamente a 6.666 euros, el plató estalló en carcajadas y comentarios. "El diablo", bromeaba el concursante.

Pero más allá de la anécdota numérica, la decisión de Txutxi fue el centro del debate. Con cajas aún por abrir, el tablero resultaba arriesgado: una de ellas ocultaba 50.000 euros, pero la otra podía contener 2.500 euros. Además de la caja negra, un maletín médico y 750 euros.

Después de escuchar todos los consejos y valorar el riesgo con calma, el concursante tomó la decisión: "Me planto". El público lo celebró y el desenlace le dio la razón. Al revelar las cajas restantes, la suya contenía 2.500 euros, muy por debajo de la oferta que había aceptado. Se marchó con 6.666 euros en el bolsillo, con la satisfacción de haber hecho una jugada más que inteligente.