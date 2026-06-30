Fátima protagoniza un concurso de infarto y se la juega hasta el final: ''No me arrepiento''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Fátima en '¡Allá tú!'

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Fátima había llegado a '¡Allá tú!' con su hermana Estefanía, ganas de vivir y un sueño muy concreto: celebrar su ''fiesta del amor'', así llama ella a su boda. La educadora social de Monzón no imaginaba que su paso por el concurso se convertiría en una montaña rusa de emociones que los espectadores no olvidarán fácilmente.

Todo empezó a complicarse cuando la banquera le puso sobre la mesa una oferta de 21.021 euros. Fátima, fiel a su instinto, tomó aire y decidió triturarla. Un movimiento arriesgado que dejó al plató sin palabras. Pero ahí no terminó la cosa. La banquera volvió a llamar con una nueva propuesta: 34.999 euros.

Pero decidía jugársela y le confesaba algo a su hermana al triturar de nuevo la cifra: ''Ay, por Dios, Estefanía, yo ya me quiero ir'', confesaba entre risas mientras el presentador intentaba mantener la calma en el plató.

Lo que nadie podía imaginar llegó segundos después. Fátima aceptaba finalmente la oferta de la banca de 25.000 euros y se plantaba con el dinero. Pero, al abrir su caja, la pantalla reveló la cifra que lo cambiaría todo: 50.000 euros estaban escondidos en su caja desde el principio.

''No me lo creo, tío. Estoy como soñando'', aunque aseguraba no arrepentirse de la decisión tomada, y Juanra Bonet la felicitaba por su concurso: ''Has hecho un buen negocio''.