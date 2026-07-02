Conchi no está del todo convencida, pero toma una decisión final: ''Es muy diferente al estar aquí''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Conchi!

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Conchi llegó al '¡Allá tú!' cargada de ilusión, anécdotas y muchas ganas de llevarse un gran premio. La participante, natural de Fuerteventura, conquistó al público y a sus compañeros desde el primer momento: contó cómo conoció a su marido Aarón, protagonizó carcajadas al revelar que su luna de miel la compartió con otro matrimonio y muchas otras cosas más.

Pero, si hubo un momento que resumió su paso por el programa, fue el de la decisión final. Con 16.222 euros sobre la mesa y dos cajas rojas aún en juego, Conchi se enfrentó al dilema de triturar o plantarse. Sus compañeros le daban consejos contradictorios y ella se pronunciaba: ''De verdad que mi cuerpo me pide jugar. O sea, pero es muy diferente al estar aquí''.

Y es que la concursante era perfectamente consciente del riesgo: ''¿Cómo llamo yo a mi casa si me voy con 50 euros?'', soltó entre risas mientras barajaba en voz alta todas las posibilidades. Tras varios minutos de deliberación y un amago de triturar que puso en vilo a todo el plató, Conchi tomó su decisión: ''Venga, me planto''.

Un acierto, porque en su caja solo había 20 euros. La canaria se despidió del programa con 16.222 euros en el bolsillo y los aplausos de sus compañeros.