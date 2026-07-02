El viernes a las 21:45 horas, Laura Matamoros habla sin tapujos en un nuevo programa de ‘¡De viernes!’ en Telecinco

Rocío Flores habla alto y claro sobre el documental de su abuela en el plató de ‘¡De viernes!’

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Laura Matamoros opina sin miedo sobre la relación de su primo Carlo Constazia con Alejandra Rubio, el viernes en un nuevo programa de ‘¡De viernes!’ a las 21:45 horas. Además, nos explicará en que punto está su relación con su tía, Mar Flores.

Los motivos de su enfrentamiento con su primo Carlo, su actual relación con su tía Mar Flores, lo qué realmente opina de Alejandra Rubio… Laura Matamoros responde a todas las preguntas de Santi Acosta en viernes 3 de julio en ‘¡De viernes!’, a las 21:45 horas en Telecinco.

La influencer tiene claro que para sentarte en un plató de televisión tienes que estar preparada y no siente que la novia de su primo lo esté: “No es mentalmente madura”. Tiene claro que su primo agrandó su enfrentamiento para facturar y algo le dice que, aunque ahora están alejados de la televisión, volverán a la tele: “Viven de ello”.

Rocío Flores habla alto y claro sobre el documental de su abuela en el plató de ‘¡De viernes!’

La realización de un documental biográfico de la vida de Rocío Jurado ha vuelto a enfrentar a su familia. Su hija Gloria Camila y su nieta Rocío Flores no parecían tener constancia de nada y tienen muchas cosas que decir. El viernes a las 21:45 horas, Rocío Flores se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ dispuesta a no callarse nada.