Rocío Flores habla alta y claro sobre el documental de su abuela en el plató de ‘¡De viernes!’

El documental de la vida de la cantante Rocío Jurado vuelve a enfrentar a la familia, el viernes a las 22:00 horas en Telecinco

Rocío Flores, entre lágrimas al ver las imágenes de su familia: "Se me remueve todo, estoy orgullosa de mis raíces"

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La realización de un documental biográfico de la vida de Rocío Jurado ha vuelto a enfrentar a su familia. Su hija Gloria Camila y su nieta Rocío Flores no parecían tener constancia de nada y tienen muchas cosas que decir. El viernes a las 21:45 horas, Rocío Flores se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ dispuesta a no callarse nada.

Dispuesta a responder a todas las preguntas y respetar por encima de todo el nombre de su abuela, Rocío Jurado, su nieta, Rocío Flores se sienta este viernes en el plató de ‘¡De viernes!’. Rocío Carrasco ha decidido realizar un documental sobre la vida de la Más Grande sin contar con el resto de los miembros de su familia, quiénes no se lo han tomado muy bien y tienen algo que decir.

Todos los detalles y secretos del nuevo enfrentamiento de la familia de Rocío Jurado, el viernes a las 21:45 horas en Telecinco: “Si levantase la cabeza, la pobre mía”.