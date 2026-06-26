Pedro Jiménez 26 JUN 2026 - 19:15h.

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El documental de Rocío Jurado ya ha visto la luz. Un documental que ha generado muchísimas reacciones debido, en parte, a la no presencia de muchísimas figuras y personalidades de gran relevancia en la vida de la cantante. Uno de ellos es Amador Mohedano, hermano y representante, además de mano derecha de Rocío Jurado durante décadas, que ha reaccionado al primer episodio del documental, como hemos podido ver en exclusiva en 'El tiempo justo'.

"La única familia que tiene", "genio" o "la vestimenta de entonces" son algunos de los comentarios que se le han escuchado decir a Amador Mohedano, además de hacer de vez en cuando algún aspaviento que otro y reírse de vez en cuando con algunos fragmentos de la serie. "Esa temporada batió récord de entrada de todos los teatros nacionales", señala Amador Mohedano.

"Está muy bien, ahora yo cuando veo a mis dos primas... no pegan ni con cola. Bueno, ¿ya?", subraya Amador Mohedado en un momento dado.

Amador Mohedano, "sin filtros"

Tino Torrubiano, periodista que estuvo con Amador Mohedano durante la reacción, subraya que el hermano menor de Rocío Jurado "no se corta. Habla sin filtros... lo que le gusta le gusta y lo que no, no le gusta", asegura. A su vez, el periodista ha apuntado que hay momentos en los "que se dispersa": "Está centrado en las imágenes".