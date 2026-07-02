telecinco.es 02 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante hace un cambio en el último momento y deja a todos atónitos

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Paola no ha conseguido tener suerte durante la prueba de ‘El precipicio’ de ‘El precio justo’, pero está decidida a llevarse ‘El escaparate final’. Después de sacar la máxima puntuación en la ruleta y convertirse en la afortunada que tratará de hacerse con el premio, se ha asegurado un total de 1.000 euros, independientemente de lo que suceda después, gracias a los ‘días de oro’ del programa.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Viaje a Roma, de 4 días para 2 personas con: vuelos de ida y vuelta, alojamiento, desayunos y traslado entre aeropuerto y hotel. Además, excursión al Vaticano y la Capilla Sixtina.

Una barca hinchable para cinco personas y una segunda embarcación para dos personas; ambas incluyen remos de aluminio y bombas de inflado.

Un viaje a Marruecos de 8 días para dos personas con: transportes de ida y vuelta, alojamiento con desayuno en hoteles locales y traslados. Visitas a lugares como Chaouen, Fez, Gargantas de Todra, Marrakech o Casablanca.

Moto con motor bicilíndrico de 554 cc y 47 caballos, suspensiones KYB, sistema de frenos radiales con ABS desconectable, pantalla de 7 pulgadas full led, navegación y conectividad.

La participante de ‘El precio justo’ no ha podido evitar sonreír al descubrir los premios que forman el ‘Escaparate final’ y ha tirado de su experiencia como azafata para intentar adivinar el precio exacto. Durante su valoración sin compromiso, Paola decide establecer 19.000 euros. Hablando con su compañero y con el público, a pesar de tener dudas sobre subirlo un poco más o no, decide mantenerse con su primera opción: “Voy a guiarme por mi intuición”.

Aunque la concursante no está del todo convencida, toma la decisión de seguir adelante con su apuesta. Durante la larga espera, no ha quitado los ojos del panel para saber si consigue llevarse los premios; sin embargo, no puede esconder la sorpresa al descubrir el precio real de ‘El escaparate final’, un total de 9.203: “Sí que era barato el viaje a Marruecos”.