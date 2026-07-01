telecinco.es 01 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante, muy segura de su decisión, se pasa por mucho en ‘El escaparate final'

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Elena ha tenido un concurso en ‘El precio justo’ en el que ha dominado la suerte y está dispuesta a continuar con ella durante su ‘Escaparate final’. La participante ha conseguido un fabuloso billar gracias a ‘El termómetro’ y se impone a sus compañeros en la ruleta tras sacar 85 puntos. La concursante sigue dentro de los ‘días de oro’ por lo que se ha asegurado un premio de 1.000 euros independientemente de lo que suceda después.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Una colección artística formada por: el cuadro ‘No mires a los ojos de la gente’, el óleo ‘Cara o cruz’ y la fotografía ‘La mujer del bostezo’.

Un set compuesto por una hamaca, una mesita auxiliar y una cama balinesa.

Un viaje a Bodrum de seis días, para dos personas, con: vuelos de ida y vuelta, seguro de viaje y hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

Una motocicleta deportiva de 125cc, ágil y moderna, y una moto eléctrica silenciosa y eficiente.

Mientras la concursante ha hecho la primera aproximación, de 8.000 euros, el público no se ha mostrado para anda de acuerdo y le ha insistido en que suba la cantidad. Después de hablarlo con el público, decide intentarlo con un número con un importante significado para ella, 14.000 euros, y provoca la reacción de Carlos Sobera: “Has pegado un subidón, ¿no?”.

Aún así, sus amigas han insistido en que suba un poco más la cifra, pero ella decide ignorar su consejo por lo importante que es ese número para ella. La concursante del programa explica el motivo por el que ha decidido mantener esa cifra. Tras una larga espera, Elena descubre que ha conseguido llevarse ‘El escaparate final’ y asegura: “Mi ángel”.