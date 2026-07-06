Telecinco.es 06 JUL 2026 - 15:05h.

Carlos Sobera reacciona al ver que Rubén ha sido fiel al primer cálculo inicial en 'El escaparate final'

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Un nuevo programa de 'El precio justo' dejaba infinidad de momentazos con Carlos Sobera y los concursantes en el plató, en el que todos luchaban por intentar acercarse al precio de los objetos lo máximo posible para conseguir los mejores premios.

Yosbel, Rubén, Lola y Dragón eran los protagonistas de este programa, siendo Rubén, informático, el que conseguía la mayor puntuación en la ruleta y, por tanto, llegaba al 'Escaparate final'.

500 euros era el margen que iba a tener Rubén para completar el precio del 'Escaparate final' tras pulsar el botón. El que iba a estar compuesto por una cesta de frutas y verduras frescas a la semana durante un año, un jacuzzi redondo, un sillón de masaje, un viaje de dos personas y 7 días en Senegal, además de un coche eléctrico.

Rubén daba el precio final de 16.500 euros, haciendo reaccionar a nuestro presentador: "De los pocos que ha sido fiel al cálculo inicial". Y tenía margen hasta los 17.000 euros para poder llevarse este escaparate, pero se quedaba corto ya que el precio final eran 18.295 euros. "Has jugado muy bien", le decía Carlos Sobera al concursante para despedirse, el que no se iba con las manos vacías después de lo conseguido en el juego del minigolf.