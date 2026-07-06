Universo Calleja 06 JUL 2026 - 23:40h.

IlloJuan explica cómo cambió la vida de su familia gracias a su éxito

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IlloJuan se ha abierto como nunca durante la última entrega de 'Universo Calleja'. El streamer ha contado cómo su vida y la de su familia cambiaron por completo desde que comenzó a subir vídeos a internet, aunque también ha hablado del lado menos amable de la fama, como el odio que recibe en redes. Además, ha conversado con Jesús Calleja sobre los impuestos que paga y ha aclarado si se plantearía mudarse a Andorra.

El creador de contenido ha explicado que su éxito le ha permitido mejorar la situación económica de toda su familia: "Estoy súper agradecido. He podido solucionar mi vida, la de mis padres y la de mi hermana. En mi casa sabemos lo que es estar con el agua al cuello y, de repente, poder vivir tranquilos. Nunca olvidaré el día en que pude decirle a mi padre: 'Deja de trabajar'".

Illo Juan: "Si me fuera a Andorra, seguramente acabaría amargándome"

Sobre la posibilidad de trasladarse a Andorra, como han hecho otros streamers e influencers, IlloJuan ha sido tajante: "Siempre antepongo mi bienestar social al económico. Solo con el dinero no soy feliz. Necesito tener cerca a mi familia, a mi hermana y a mis amigos. Mi vida está en España. Si me fuera a Andorra, seguramente acabaría amargándome".

También ha reflexionado sobre la elevada carga fiscal que soporta: "Me preocupa porque es muchísimo dinero, pero es el precio de vivir en el país en el que quiero estar. Como en España, en ningún sitio. Más allá del país, aquí está mi vida, mi gente y todo lo que me hace feliz. El porcentaje que pago es objetivamente alto, pero supongo que responde a la cantidad de personas que vivimos aquí y al acceso que tenemos a los servicios públicos".

Las emotivas palabras de agradecimiento de Spok Sponha a Illo Juan: “Gracias a él he dejado una vida que no me gustaba nada”

IlloJuan no ha vivido esta aventura solo. Le ha acompañado Spok Sponha, uno de sus amigos, con quien comparte numerosos proyectos de contenido y un grupo de música. Spok Sponha ha querido dedicarle unas emotivas palabras de agradecimiento: "Dejé mi trabajo. Desde el momento en que entré en la serie y empecé a meterme en este mundo, comenzamos a hacer cosas con las que la gente se ha hartado de reír. Hemos vivido mil historias y mil aventuras, y ahora estamos aquí, en China. Gracias a él dejé una vida que no me gustaba nada".