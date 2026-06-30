Pedro Jiménez 30 JUN 2026 - 01:00h.

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Luis Zahera se ha abierto como nunca durante la última entrega de 'Universo Calleja' que se ha emitido este lunes en Telecinco. El actor gallego ha revelado lo duro que fue para él formar parte de una época como los 80', ya que había "muchas drogas" en su barrio: "Mi madre vio que eso me gustaba", ha confesado el actor, revelando que el grupo que tenía de amigos en ese momento era un tanto "terrorífico".

"Drogas duras... ya la heroína no, porque era muy problemática. Sabíamos lo que pasaba con ella, pero con el resto caímos", cuenta un Luis Zahera que pocas veces se ha abierto sobre este tema y que ha dejado en shock a Jesús Calleja. "En todas. Hay que ser sincero", ha añadido. Lejos de eso, Luis Zahera ha revelado que murió algún amigo suyo en aquel entonces: "De verdad... tuve a gente que le fue muy mal".

La drástica decisión que tomó su madre

Como consecuencia, Luis Zahera ha contado que su madre tomó una drástica decisión: "Mi madre me largó a Nueva York para escapar de todo. Allí hice construcción, demolición en las Torres Gemelas para una empresa portuguesa...".

Además, Luis Zahera ha relatado en más de una ocasión el humor negro que tenía su padre y que mostraba en más de una ocasión ante él. "Una vez, cuando éramos todos drogadictos, venía por la mañana, se me acercaba al oído y me decía todo serio: 'Hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido...'. Era un tipo muy peculiar".

Tras esta confesión, Luis Zahera ha hecho un recorrido por su trayectoria tanto en el cine como en series, rememorando algunos papeles que le hicieron saltar a la fama y contado más de una anécdota que ha provocado la risa en Jesús Calleja.