¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Davinia, de Granada, se convirtió esta misma tarde en la nueva concursante llamada a jugar en '¡Allá tú!'. La concursante se enfrentó al dilema más difícil del juego: aceptar los 7.007 euros que le ofrecía la banquera o seguir abriendo cajas con dos por delante y todo por ganar o por perder.

Con el panel bastante despejado y las cantidades más grandes aún en juego, la presión era máxima. Sus compañeros de plató no se ponían de acuerdo y el reloj corría. Fue entonces cuando Davinia, con la voz firme pero los nervios a flor de piel, soltó la frase que desató los aplausos del público: "Yo me planto".

La decisión fue recibida con un rotundo "Enhorabuena" por parte del presentador por haberse llevado 7.007 euros, pero la emoción no terminó ahí. El momento del desenlace reveló la cantidad que guardaba su caja y ella se quedaba muy sorprendida con el resultado.

Si hubiera seguido jugando y tomado las mismas decisiones se habría podido marchar a casa con 50.000 euros.