Yansi y su marido debaten una decisión que marcará su concurso: ''Ya te la has jugado bastante''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Yansi, de Segovia, apasionada por el cuidado de animales y madre de tres hijos, se convirtió este lunes en la protagonista de '¡Allá tú!'. Llegó al programa con una única certeza: necesitaba ese dinero para mejorar la vida de su familia. Y aunque el camino estuvo lleno de dudas, sustos y momentos para el recuerdo, se marchó a casa con una gran sonrisa.

El arranque del programa ya dejó claro que Yansi no era una concursante cualquiera. Con desparpajo y una energía desbordante, no tardó en ganarse al público contando su día a día entre cerdos y carretillas, y desvelando cómo conoció a su marido Ángel mirando estrellas fugaces.

Pero la diversión pronto dejó paso a la tensión. En uno de los giros más sorprendentes de la tarde, Yancy rechazó una oferta de 3.010 euros de la banquera argumentando que "no lo sentía", una decisión que dejó al presentador y al público sin palabras.

La recta final del concurso fue un auténtico festival de nervios. Yansi y su marido debatieron entre abrir más cajas o irse a casa con la oferta de la banca.

Finalmente, y tras una larga discusión, Yansi tomó la decisión definitiva: plantarse. La concursante decidía quedarse con la oferta de 27.700 euros y poco después descubría que su caja guardaba los 50.000 euros.