Conchi se arriesga hasta el último momento con los 150.000 euros aún en juego: ''¡No me lo puedo creer!''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

Disfruta de todos los programas de '¡Allá tú!' en Mediaset Infinity

Compartir







Conchi, una vecina de Guadalajara de casi 43 años que actualmente no trabaja, se convirtió en la gran protagonista del último programa de '¡Allá tú!'. Llegó al concurso con un objetivo muy claro: pagar la hipoteca, hacer un viaje en familia y, simplemente, disfrutar de la vida.

La concursante arrancó el juego con los nervios a flor de piel, acompañada de su marido en plató, al que eligió como su apoyo más cercano para una tarde cargada de emociones. Durante su presentación, Conchi sorprendió a todos al revelar que había superado un cáncer de mama durante la pandemia.

A lo largo del juego, Conchi fue abriendo cajas con una mezcla de tensión y humor que conquistó al plató. Las ofertas de la banquera fueron creciendo a medida que los grandes premios seguían en pie, hasta que llegó el momento decisivo.

Con la oferta fijada en 30.003 euros, Conchi tenía ante ella la caja número 18, que podría contener las coderas, 150.000 euros o la misteriosa caja negra. Su marido la aconsejó desde el lateral. Finalmente, optó por no arriesgarse y aceptó el dinero.

La revelación final dio la razón a su instinto: su caja escondía las coderas. Conchi había tomado la mejor decisión posible. Entre lágrimas y aplausos, agradeció el apoyo del público y anunció que se llevaba los 30.003 euros a Guadalajara.