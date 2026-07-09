Ganeko sopesa sus opciones y toma una dura decisión final: ''Menos da una piedra''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Había expectación en el plató de '¡Allá tú!' cuando Ganeko, veterano del concurso llegado desde La Rioja, volvió a sentarse frente a las cajas dispuesto a llevarse un pellizco que le ayudara a pagar la hipoteca y, si la suerte acompañaba, comprarse la autocaravana con la que sueña para recorrer España con su mujer y sus dos hijas.

La tarde arrancó con buen pie. Entre risas y complicidad, Ganeko contó cómo conoció a su mujer durante las fiestas del pueblo, arrancando carcajadas en el plató. Pero el momento más emotivo llegó cuando el concursante se quebró al recordar a su madre, fallecida de cáncer, ante la mirada emocionada del resto de participantes.

De vuelta al juego, la tensión se disparó cuando el presentador anunció que Ganeko tenía en su poder la caja número 1. Las ofertas del banco no tardaron en llegar, aunque ninguna convenció al riojano, que decidió rechazar propuestas que él mismo calificó de "miserables" confiando en su instinto.

Pero finalmente, con 1.999 € sobre la mesa y la posibilidad de arriesgarse por 5.000 €, Ganeko lo pensó con calma: hipoteca, autocaravana, las niñas y decidió plantarse. Entonces el presentador abrió su caja y reveló lo que escondía: dentro había 250 euros.